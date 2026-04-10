10 апреля, 10:24

Первые минуты после взрыва во Владикавказе попали на видео

Первые минуты после взрыва во Владикавказе попали на видео — кадры публикует SHOT. Вместе с дымом в небо поднимаются вспышки разрывающейся пиротехники.

Видео © SHOT

Людей уводят в подвалы: Появились новые детали о ЧП на складе во Владикавказе

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. В результате восемь человек пострадали, двое были спасены из-под завалов.

Обложка © МЧС Северной Осетии

Александра Вишнякова
