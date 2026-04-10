Первые минуты после взрыва во Владикавказе попали на видео — кадры публикует SHOT. Вместе с дымом в небо поднимаются вспышки разрывающейся пиротехники.
Видео © SHOT
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. В результате восемь человек пострадали, двое были спасены из-под завалов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © МЧС Северной Осетии