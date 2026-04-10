10 апреля, 10:19

Людей уводят в подвалы: Появились новые детали о ЧП на складе во Владикавказе

Обложка © Telegram / SHOT

Из-за взрывов на одном из складов пиротехники во Владикавказе проводится отвод жителей из соседних с эпицентром строений. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, граждан спускают в подвальные помещения либо настоятельно призывают в экстренном порядке покинуть пределы опасной зоны. Кроме того, из сообщения следует, что в число эвакуированных попадает и персонал геофизической службы Российской академии наук, который также выводится из расположенных рядом зданий.

Согласно сведениям SHOT, четверых пострадавших госпитализировали, у одного из них медики диагностируют тяжёлую степень поражения. Помимо этого, повреждения получили десятки автомобилей, оставленных возле торговой точки с пиротехникой в Партизанском переулке.

Из-под завалов во Владикавказе достали двоих пострадавших

Напомним, ранее стало известно о взрывах во Владикавказе. Там детонирует склад пиротехники. Тушение пожара осложнено непрекращающимися детонациями. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу.

