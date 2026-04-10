Из-под завалов во Владикавказе достали двоих пострадавших
Два человека были спасены из-под завалов после взрывов на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом пишет Baza.
Кадры с места ЧП. Видео © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
Пострадавшие, получившие тяжёлые травмы, доставлены в больницу. Взрыв привел к обрушению фасада склада и повреждению близлежащих автомобилей. На месте работают экстренные службы. По данным SHOT, всего в результате ЧП пострадали четыре человека. В частности, ранения получили сотрудники склада пиротехники, в котором и начался пожар.
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщали ранее. Тушение пожара осложнено непрекращающимися детонациями. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу.
