10 апреля, 09:58

Из-под завалов во Владикавказе достали двоих пострадавших

Два человека были спасены из-под завалов после взрывов на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом пишет Baza.

Кадры с места ЧП. Видео © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

Пострадавшие, получившие тяжёлые травмы, доставлены в больницу. Взрыв привел к обрушению фасада склада и повреждению близлежащих автомобилей. На месте работают экстренные службы. По данным SHOT, всего в результате ЧП пострадали четыре человека. В частности, ранения получили сотрудники склада пиротехники, в котором и начался пожар.

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщали ранее. Тушение пожара осложнено непрекращающимися детонациями. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу.

Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

Наталья Демьянова
