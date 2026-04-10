Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до восьми
Обложка © МЧС Северной Осетии
Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе выросло до восьми человек. По данным МЧС, среди них один ребёнок.
В ведомстве уточнили, что сейчас на месте продолжаются тушение пожара и разбор завалов. Сколько людей может оставаться внутри, официально пока не сообщалось.
Сам взрыв, по предварительным данным, произошёл в складских помещениях. Ранее в экстренных службах говорили, что речь идёт о складе с пиротехникой.
У здания в эпицентре полностью обрушился фасад. Также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщали ранее. Тушение пожара осложнено непрекращающимися детонациями. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу.
