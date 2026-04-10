10 апреля, 11:26

Во Владикавказе число пострадавших от взрыва пиротехники выросло до 14

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на складах во Владикавказе увеличилось до 14, среди них есть ребёнок. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Число пострадавших – 14 человек. Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также ещё один ребёнок», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. Как пишет Mash, партия фейерверков, хранившаяся на складе в течение четырёх лет после введения запрета на праздничные салюты на юге России, сдетонировала вследствие разложения химических компонентов. Снижение объёмов продаж компании привело к накоплению остатков, предназначавшихся для реализации в Краснодарском крае и Ростовской области.

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу.

Наталья Демьянова
