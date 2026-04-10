Из-под завалов во Владикавказе вытащили тело второго погибшего

Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

Из-под завалов во Владикавказе было извлечено тело второго погибшего. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. До этого сообщалось, что из-под завалов вытащили тело мужчины 1985 года рождения.

«В 14:47: из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — написал Меняйло в Telegram-канале.

В результате взрыва также пострадали 14 человек, среди которых два ребёнка — все они доставлены в больницу.

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

