Из-под завалов во Владикавказе вытащили тело второго погибшего

Из-под завалов во Владикавказе было извлечено тело второго погибшего. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. До этого сообщалось, что из-под завалов вытащили тело мужчины 1985 года рождения.

«В 14:47: из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — написал Меняйло в Telegram-канале.

В результате взрыва также пострадали 14 человек, среди которых два ребёнка — все они доставлены в больницу.