Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе
Во Владикавказе из-под завалов взорвавшегося склада пиротехники извлечено тело погибшего, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Травмы получили 14 человек, двое из которых – дети.
Кадры с места ЧП. Видео © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
В настоящее время спасатели разбирают обломки, повторный взрыв исключен. Площадь обрушения склада составила 800 кв. м. На месте работает оперативный штаб.
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники.
