Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе

Во Владикавказе из-под завалов взорвавшегося склада пиротехники извлечено тело погибшего, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Травмы получили 14 человек, двое из которых – дети.

Кадры с места ЧП. Видео © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

В настоящее время спасатели разбирают обломки, повторный взрыв исключен. Площадь обрушения склада составила 800 кв. м. На месте работает оперативный штаб.