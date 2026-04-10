10 апреля, 11:34

Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе

Во Владикавказе из-под завалов взорвавшегося склада пиротехники извлечено тело погибшего, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Травмы получили 14 человек, двое из которых – дети.

Кадры с места ЧП. Видео © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

В настоящее время спасатели разбирают обломки, повторный взрыв исключен. Площадь обрушения склада составила 800 кв. м. На месте работает оперативный штаб.

Первые минуты после взрыва во Владикавказе попали на видео

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники.

Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

Наталья Демьянова
