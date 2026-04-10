Режим ЧС ввели во Владикавказе на территории, прилегающей к месту взрыва
Обложка © Telegram / Вячеслав Мильдзихов
Режим ЧС введён на территории Владикавказа в связи со взрывом в здании на Партизанском переулке. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.
Установлен режим, распространяющийся на территорию, ограниченную следующими улицами:
- Улица Интернациональная (в пределах от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого)
- Улица Маркова (в пределах от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого)
- Переулок Партизанский (в пределах от улицы Интернациональной до улицы Маркова)
На месте происшествия функционирует оперативная группа с целью уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов чрезвычайной ситуации. Специально созданная комиссия проведет оценку состояния объектов инфраструктуры для определения размера причиненного ущерба и объемов предстоящих восстановительных работ. Зона чрезвычайной ситуации оцеплена, введён пропускной режим.
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 14 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.
