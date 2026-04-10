Режим ЧС ввели во Владикавказе на территории, прилегающей к месту взрыва

Режим ЧС введён на территории Владикавказа в связи со взрывом в здании на Партизанском переулке. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

Установлен режим, распространяющийся на территорию, ограниченную следующими улицами: Улица Интернациональная (в пределах от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого)

Улица Маркова (в пределах от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого)

Переулок Партизанский (в пределах от улицы Интернациональной до улицы Маркова)

На месте происшествия функционирует оперативная группа с целью уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов чрезвычайной ситуации. Специально созданная комиссия проведет оценку состояния объектов инфраструктуры для определения размера причиненного ущерба и объемов предстоящих восстановительных работ. Зона чрезвычайной ситуации оцеплена, введён пропускной режим.