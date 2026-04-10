Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 16:01

Режим ЧС ввели во Владикавказе на территории, прилегающей к месту взрыва

Обложка © Telegram / Вячеслав Мильдзихов

Режим ЧС введён на территории Владикавказа в связи со взрывом в здании на Партизанском переулке. Об этом сообщил глава администрации города Вячеслав Мильдзихов.

Установлен режим, распространяющийся на территорию, ограниченную следующими улицами:

  • Улица Интернациональная (в пределах от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого)
  • Улица Маркова (в пределах от улицы Чапаева до улицы О. Кошевого)
  • Переулок Партизанский (в пределах от улицы Интернациональной до улицы Маркова)

На месте происшествия функционирует оперативная группа с целью уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов чрезвычайной ситуации. Специально созданная комиссия проведет оценку состояния объектов инфраструктуры для определения размера причиненного ущерба и объемов предстоящих восстановительных работ. Зона чрезвычайной ситуации оцеплена, введён пропускной режим.

Рядом со взорвавшимся складом во Владикавказе нашли подпольный цех пиротехники

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 14 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar