Рядом со взорвавшимся складом во Владикавказе нашли подпольный цех пиротехники

Во Владикавказе, неподалёку от места недавнего взрыва склада, обнаружено подпольное производство пиротехнических изделий. Об этом журналистам сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. По его словам, сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

В ходе осмотра помещения были найдены аммиачная селитра и готовые фейерверки. По словам Меняйло, число пострадавших в результате инцидента возросло до 15 человек. Точное количество людей, находившихся в здании во время взрыва, остаётся неизвестным.