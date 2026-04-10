10 апреля, 13:58

Рядом со взорвавшимся складом во Владикавказе нашли подпольный цех пиротехники

Обложка © Telegram / Следком

Во Владикавказе, неподалёку от места недавнего взрыва склада, обнаружено подпольное производство пиротехнических изделий. Об этом журналистам сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. По его словам, сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

Работа следователей на месте ЧП. Видео © Telegram / Следком

В ходе осмотра помещения были найдены аммиачная селитра и готовые фейерверки. По словам Меняйло, число пострадавших в результате инцидента возросло до 15 человек. Точное количество людей, находившихся в здании во время взрыва, остаётся неизвестным.

Первые минуты после взрыва во Владикавказе попали на видео

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. В результате ЧП погибли два человека, ещё 14 пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стало использование просроченной пиротехники. По факту ЧП СК завёл дело об оказании небезопасных услуг.

Наталья Демьянова
