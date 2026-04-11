Крупный пожар произошёл в 17-этажном доме в Мытищах, идёт эвакуация

В Мытищах в Подмосковье произошёл пожар в 17-этажном доме. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

Пожар в многоэтажке в Мытищах.

Согласно данным ведомства, возгорание произошло на улице Станционной, дом 5. Прибывшие на место первые пожарно-спасательные подразделения установили источник возгорания — огонь охватил балкон на 11-м этаже. Из здания эвакуировали 20 человек. Ликвидация огня продолжается.

