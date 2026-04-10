Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 апреля, 10:20

Квартира вспыхнула на 16-м этаже: при пожаре в Москве погибли двое

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в районе Ясенево, в квартире на Вильнюсской улице.

Очаг находился на 16-м этаже. По данным Агентства «Москва», помещение было сильно захламлено, а тело одного погибшего нашли прямо в месте возгорания.

Второго человека спасатели успели вытащить из квартиры, но прибывшие медики констатировали смерть.

После пожара у дома продолжили работать экстренные службы. Информации о других пострадавших на момент публикации не приводилось.

К этому часу открытое горение уже ликвидировано. Причины случившегося и все обстоятельства ЧП ещё устанавливаются.

Марина Фещенко
