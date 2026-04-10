10 апреля, 10:18

Сестра погибшего на Камчатке петербуржца раскрыла его последние слова

Обложка © МЧС Камчатского края

Двое студентов из Петербурга погибли в походе на Камчатке. Группа попала в сильную пургу — трагедия унесла жизни 22-летнего Фёдора и 24-летнего Сергея. Сестра Фёдора до сих пор не верит в случившееся. Она рассказала — последнее сообщение от группы пришло 7 апреля.

Девушка пояснила, что не знает деталей ЧП. Туристы выходили на связь раз в сутки по спутниковому телефону, сообщали координаты стоянки — и всё. 7 апреля стал последним днём, когда они давали о себе знать.

«Ночуем на водопаде у снегохода. Всё отлично». Это их последнее сообщение с координатами», — рассказала девушка в беседе с Kp.ru.

Туристы вышли из села Пиначево, но погода резко испортилась: поднялся сильный ветер, пошёл дождь со снегом. Руководитель группы предложила вернуться назад короткой тропой — так быстрее можно было добраться до связи и еды. С ней согласился только один путешественник. Они вернулись вдвоём. Остальные решили идти дальше к Авачинскому перевалу.

Спор ценою в жизнь: Выяснилось, почему группа туристов на Камчатке разделилась и попала в беду
Спор ценою в жизнь: Выяснилось, почему группа туристов на Камчатке разделилась и попала в беду

Напомним, трагедия произошла в Налычевском парке. К несчастью, два человека погибли. Ещё пятерых нашли живыми, но с сильными обморожениями.

BannerImage
Лия Мурадьян
