Двое погибли, пятеро с обморожением: Итоги спасательной операции на Камчатке

Пятеро из семи пропавших на Камчатке туристов живы. У них зафиксировали признаки сильного обморожения. Об этом сообщило краевое правительство. Спасательная операция в районе Авачинского перевала завершилась.

«Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения», — указано в сообщении.

Сейчас врачи уточняют их состояние. Правительство Камчатки выразило соболезнования семьям погибших. Родственникам пообещали всестороннюю помощь. Власти заверили, что делают всё возможное в этой ситуации.

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.