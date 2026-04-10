Двое погибли, пятеро с обморожением: Итоги спасательной операции на Камчатке
Пятерых из пропавших на Камчатке туристов нашли живыми с обморожениями
Обложка © МЧС Камчатского края
Пятеро из семи пропавших на Камчатке туристов живы. У них зафиксировали признаки сильного обморожения. Об этом сообщило краевое правительство. Спасательная операция в районе Авачинского перевала завершилась.
«Поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения», — указано в сообщении.
Сейчас врачи уточняют их состояние. Правительство Камчатки выразило соболезнования семьям погибших. Родственникам пообещали всестороннюю помощь. Власти заверили, что делают всё возможное в этой ситуации.
Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.