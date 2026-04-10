Ссора в походе: Семеро туристов остались без палаток и связи и пропали на Камчатке

Семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы нет ни палаток, ни спутникового телефона. Экстренные службы уже начали поиски.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, изначально группа состояла из десяти человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.

Часть группы – двое человек – забрали палатки и спутниковый телефон и двинулись в одну сторону. Они уже вышли на связь. Остальные семеро продолжили путь без шатра.

6 апреля эта семёрка ещё выходила на связь. Они сообщили, что всё в порядке. На следующий день их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной. Туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними прервалась. По данным спасателей, они могли попасть в сильную пургу.

