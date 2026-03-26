26 марта, 15:51

Красноярский гид рассказал, кто может найти пропавшую семью Усольцевых

Участник поисков Усольцевых предположил, что пропавшую семью найдут туристы

Семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Шансов найти живыми пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых практически нет. Такое мнение высказал гид Алексей Исиченко, участвовавший в осенних поисковых операциях. По его мнению, тела, вероятнее, всего найдут туристы.

Специалист в разговоре с NEWS.ru отметил, что организованные поисковые мероприятия вряд ли приведут к результату в сложившихся условиях.

Исиченко добавил, что ситуацию осложняют природные факторы. В регионе до сих пор не сошли сугробы, а местность, где пропала семья, изобилует опасными участками: каменными россыпями, крутыми откосами и ветровалами.

Кроме того, в этом районе обитает множество диких животных. С наступлением тепла и исчезновением снежного покрова к фактору угрозы добавится еще и активность проснувшихся клещей.

Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: Поиски Усольцевых по телефону невозможны из-за закона
Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: Поиски Усольцевых по телефону невозможны из-за закона

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин под Красноярском. В процессе поисков беспилотники с тепловизорами зафиксировали неопознанные светящиеся объекты — их координаты передали специалистам для тщательного изучения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

