Красноярский гид рассказал, кто может найти пропавшую семью Усольцевых

Шансов найти живыми пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых практически нет. Такое мнение высказал гид Алексей Исиченко, участвовавший в осенних поисковых операциях. По его мнению, тела, вероятнее, всего найдут туристы.

Специалист в разговоре с NEWS.ru отметил, что организованные поисковые мероприятия вряд ли приведут к результату в сложившихся условиях.

Исиченко добавил, что ситуацию осложняют природные факторы. В регионе до сих пор не сошли сугробы, а местность, где пропала семья, изобилует опасными участками: каменными россыпями, крутыми откосами и ветровалами.

Кроме того, в этом районе обитает множество диких животных. С наступлением тепла и исчезновением снежного покрова к фактору угрозы добавится еще и активность проснувшихся клещей.