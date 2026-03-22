Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: Поиски Усольцевых по телефону невозможны из-за закона

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не может искать пропавших людей по их мобильным телефонам из-за действующего законодательства. В том числе по такому методу невозможны и поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом заявил глава организации Григорий Сергеев в интервью ТАСС, предложив изменить правовые нормы.

«На сегодняшний день у нас важнейший ресурс не применяется. У нас есть мобильный телефон у абсолютного большинства пропавших. Но по закону искать его могут только специалисты спецслужб, эту всю историю охраняет статья конституции о тайне связи, но, когда идёт речь о спасении жизни, любой, кого мы ищем, мечтал бы, чтобы его нашли по телефону. Он не хочет тайну связи. Его конституция в этот момент — это статья 20.1: каждый имеет право на жизнь», — сказал Сергеев.

Сергеев отметил, что для изменения ситуации необходимо законодательное решение, а также доступ к специальным техническим устройствам, которые можно установить на вертолёт или беспилотник для определения местоположения телефона.

«Такие средства существуют, но они ограничены законодательством», — добавил он.

Глава отряда также рассказал о возможных «изящных обходах» правовых норм: например, искать не сам телефон, а металл или микросхему. Однако преемлемый вариант поисковики не нашли.

«Что не нарушает никаких законов, но при этом даёт нам шанс. Вряд ли лес усеян микросхемами», — заключил Сергеев.