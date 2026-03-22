На маршруте пропавшей семьи Усольцевых было почти невозможно потеряться, считают местные

Маршруты к горам Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых, считаются одними из самых простых и не требуют специальной подготовки или навыков. Об этом сообщил управляющий туристической базы «Геосфера» Денис Балашов.

По его словам, эти направления являются самыми популярными среди туристов и открыты даже сейчас, когда другие тропы в Белогорье закрыты из-за погоды.

«При желании пройти их может любой человек, без подготовки», — указал Балашов ТАСС.

Один из туристов, не раз ходивший к горе Буратинка, добавил, что туда ведёт лесовозная дорога, и потеряться там очень сложно, поскольку близлежащую деревню видно с любой высоты. К тому же, пойдя просто вниз по склону, можно выйти к дороге.