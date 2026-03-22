На маршруте пропавшей семьи Усольцевых было почти невозможно потеряться, считают местные
Маршрут, где пропала семья Усольцевых, был простым и не требовал подготовки
Семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Маршруты к горам Мальвинка и Буратинка в Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых, считаются одними из самых простых и не требуют специальной подготовки или навыков. Об этом сообщил управляющий туристической базы «Геосфера» Денис Балашов.
По его словам, эти направления являются самыми популярными среди туристов и открыты даже сейчас, когда другие тропы в Белогорье закрыты из-за погоды.
«При желании пройти их может любой человек, без подготовки», — указал Балашов ТАСС.
Один из туристов, не раз ходивший к горе Буратинка, добавил, что туда ведёт лесовозная дорога, и потеряться там очень сложно, поскольку близлежащую деревню видно с любой высоты. К тому же, пойдя просто вниз по склону, можно выйти к дороге.
Напомним, что семья Усольцевых с пятилетней дочерью пропала 28 сентября 2025 года в окрестностях посёлка Кутурчин. В ходе поисковой операции беспилотники с тепловизорами зафиксировали необычные светящиеся объекты. Их координаты переданы для дальнейшего обследования.
