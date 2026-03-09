Охотник объяснил, почему в тайге не нашли даже тела четы Усольцевых и их дочки

Сибирский охотник Александр Багаев высказал новую версию о судьбе семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в Красноярском крае. По его мнению, туристы могли стать жертвами случайного конфликта, из-за чего в тайге даже не нашли их тела.