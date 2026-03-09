Владимир Путин
Регион
9 марта, 11:27

Охотник объяснил, почему в тайге не нашли даже тела четы Усольцевых и их дочки

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Сибирский охотник Александр Багаев высказал новую версию о судьбе семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года во время турпохода в Красноярском крае. По его мнению, туристы могли стать жертвами случайного конфликта, из-за чего в тайге даже не нашли их тела.

«Скорее всего был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли», — заявил он ТACС. Отсутствие следов в районе посёлка Кутурчин, считает охотник, подтверждает эту версию.

Депутат сделал заявление после сообщения о найденных телах Усольцевых

Семья Усольцевых с пятилетней дочкой пропала 28 сентября 2025 года недалеко от посёлка Кутурчин. Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции по делу пропавшей в красноярской тайге семьи беспилотники с тепловизорами зафиксировали необычные светящиеся точки. Они засекли объекты, координаты передали для дальнейшего осмотра.

