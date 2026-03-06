Депутат сделал заявление после сообщения о найденных телах Усольцевых

Депутат Красноярского края Алексей Кулеш прокомментировал слухи о том, что тела супругов Усольцевых и их ребёнка якобы обнаружили с помощью фотоловушки в лесу. По его словам, эта информация не соответствует действительности. Об этом он сообщил аif.ru.

«Сообщения об обнаружении тел Усольцевых — это фейк. К тому же район исчезновения семьи не является особо охраняемой природной территорией, и никаких специальных режимов для животных там не предусмотрено, поэтому и фотоловушек там нет», — сказал он.

Сообщения о том, что погибшую семью нашли с помощью фотоловушки, распространялись в одном из местных чатов, где обсуждали исчезновение Усольцевых последние пять месяцев. Участники обсуждения сначала не верили в новость, а затем предположили, что камера могла засечь зверя, и случайно попасть человеческие останки.

Ранее сообщалось, что следов семьи Усольцевых не обнаружили у вертолётной площадки в районе Кутурчина. Территорию обследовали тщательно. Площадка находится относительно близко к месту штаба и базам отдыха, где супругов и их ребёнка видели в последний раз, однако никаких следов их пребывания там не нашли.