СМИ ошарашили новостью: семью Усольцевых нашли. СК пришлось делать заявление

Семью Усольцевых, которая ушла в поход и пропала пять месяцев назад в Красноярском крае, так и не нашли. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России. Следователям пришлось выпускать опровержение после того, как аif.ru выпустил статью с заголовком «Усольцевых нашли»! Жительница мест, где исчезла семья, ошарашила новостью».

СМИ передали сообщение местной жительницы о том, что тела Усольцевых якобы нашли в шурфе.

«Как уверяет женщина, якобы знакомая с тайнами следствия, предположительно, тела Усольцевых нашли в шурфе. Участники чата не могли сначала поверить в эту новость. Но потом предположили, что могла сработать какая-то фотоловушка, которая засекла зверя, пришедшего поесть. И поесть, как предположил народ, тела погибшей семьи», — пишет издание.

Но в Следственном комитете опровергли эту информацию. Усольцевых до сих пор не обнаружили.

«Более того, новых поисков после последнего выезда и не было», — добавили там.