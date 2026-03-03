Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 08:20

СМИ ошарашили новостью: семью Усольцевых нашли. СК пришлось делать заявление

СК: Семью Усольцевых, пропавшую пять месяцев назад в Красноярском крае, не нашли

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Семью Усольцевых, которая ушла в поход и пропала пять месяцев назад в Красноярском крае, так и не нашли. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России. Следователям пришлось выпускать опровержение после того, как аif.ru выпустил статью с заголовком «Усольцевых нашли»! Жительница мест, где исчезла семья, ошарашила новостью».

СМИ передали сообщение местной жительницы о том, что тела Усольцевых якобы нашли в шурфе.

Вскрылась косвенная связь педофила Эпштейна с пропавшей в тайге семьёй Усольцевых
Вскрылась косвенная связь педофила Эпштейна с пропавшей в тайге семьёй Усольцевых

«Как уверяет женщина, якобы знакомая с тайнами следствия, предположительно, тела Усольцевых нашли в шурфе. Участники чата не могли сначала поверить в эту новость. Но потом предположили, что могла сработать какая-то фотоловушка, которая засекла зверя, пришедшего поесть. И поесть, как предположил народ, тела погибшей семьи», — пишет издание.

Но в Следственном комитете опровергли эту информацию. Усольцевых до сих пор не обнаружили.

«Более того, новых поисков после последнего выезда и не было», — добавили там.

«Умирая в горах, ты возрождаешься»: Уфолог раскрыл загадочную цель похода Усольцевых
«Умирая в горах, ты возрождаешься»: Уфолог раскрыл загадочную цель похода Усольцевых

Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar