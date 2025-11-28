Россия и США
28 ноября, 14:59

«Умирая в горах, ты возрождаешься»: Уфолог раскрыл загадочную цель похода Усольцевых

Уфолог Дегтерев: Пропавший в тайге Усольцев искал бессмертие на перевале Дятлова

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых. Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых планировать отправиться к перевалу Дятлова в поисках вечной жизни. Об этом заявил уфолог Валентин Дегтерев в программе «Малахов», ссылаясь на личное общение с Сергеем Усольцевым.

По словам блогера, мужчина верил в существование артефакта, дарующего бессмертие. Уфолог также сообщил, что Усольцев приглашал его в молельный дом, где под руководством проповедника с Украины практиковались сомнительные ритуалы. Дегтерев отказался от участия, посчитав происходящее «беснованием».

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть умирая в горах, ты возрождаешься», — рассказал Дегтерев.

Похожих на семейство Усольцевых людей заметили в Таиланде

Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.

