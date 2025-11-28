«Умирая в горах, ты возрождаешься»: Уфолог раскрыл загадочную цель похода Усольцевых

Пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых планировать отправиться к перевалу Дятлова в поисках вечной жизни. Об этом заявил уфолог Валентин Дегтерев в программе «Малахов», ссылаясь на личное общение с Сергеем Усольцевым.

По словам блогера, мужчина верил в существование артефакта, дарующего бессмертие. Уфолог также сообщил, что Усольцев приглашал его в молельный дом, где под руководством проповедника с Украины практиковались сомнительные ритуалы. Дегтерев отказался от участия, посчитав происходящее «беснованием».

«Он мне сказал тогда, что вечную жизнь можно получить только через смерть. То есть умирая в горах, ты возрождаешься», — рассказал Дегтерев.