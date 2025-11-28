Похожих на семейство Усольцевых людей заметили в Таиланде

Появились новые свидетельства о возможном местонахождении семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Людей, похожих на пропавших, неоднократно видели на территории Таиланда. Об этом сообщили в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Съёмочная группа программы получила подтверждения от местных жителей Пхукета, которые узнали Усольцевых по фотографиям. Один из прохожих назвал имя Сергей, указав на снимок мужчины, а таксист утверждал, что слышал, как женщина называла спутника Серёжей. По данным журналистов, семья могла арендовать бунгало на острове Самуи, ведя замкнутый образ жизни.

Эксперты в программе высказали предположение, что Усольцевы могли использовать два заграничных паспорта с разными вариантами написания имени для введения в заблуждение миграционных служб. Также рассматривается версия о изготовлении фальшивых документов в Мьянме или на Филиппинах.