Связь с Ириной Усольцевой пропала за день до её официального исчезновения

Ирина Усольцева, пропавшая в красноярской тайге вместе с супругом и дочерью, незадолго до исчезновения стала замкнутой и выглядела измотанной. За день до того, как её следы затерялись, она перестала отвечать на звонки и сообщения, полностью отключив телефон и выйдя из Сети. Это поведение её SMM-менеджер Дарья Фурштейн назвала крайне нетипичным.

В интервью aif.ru собеседница охарактеризовала свою бывшую руководительницу, имеющую психологическое образование, как энергичную, доброжелательную, отзывчивую и обладающую лёгким нравом.

«Было видно, что она счастлива. И с мужем, и в целом довольна своей жизнью. Но за несколько дней до исчезновения с ней стало что-то происходить. Ирина стала подавленной, уставшей, расстраивалась из-за всего», — рассказала Фурштейн.

Усольцева, отправляясь с семьей в поездку на Кутурчинское Белогорье, планировала делиться впечатлениями с подписчиками через своего менеджера Фурштейн, которая ранее уже публиковала её материалы. Однако, после 27 сентября, когда Усольцева отправила последние видео для сторис, она перестала выходить на связь. Фурштейн отмечает, что это нехарактерно для Усольцевой, которая обычно была активна в соцсетях и регулярно присылала контент.

Менеджер не смогла найти объяснения её исчезновению из Сети, тем более, что на турбазе был доступ к интернету. Дополнительно, 25 сентября Усольцева предупредила Фурштейн о возможном прекращении сотрудничества из-за финансовых трудностей и намерении расторгнуть договор до 8 октября.