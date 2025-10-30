Россия и США
Регион
30 октября, 09:32

В СК раскрыли главную версию мистической пропажи Усольцевых в тайге

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Следователи по-прежнему считают несчастный случай приоритетной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, ни одно из других предположений не получило весомой доказательной базы. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на региональный СК.

«Никаких вещей в лесу мы не обнаружили. В доме Усольцевых подозрительных предметов, записей в блокноте тоже не нашли. Обычный быт семьи. Никаких новых зацепок нет. Приоритетной остаётся версия о несчастном случае», — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова.

В СК допустили, что мужчине могло стать плохо, а его жена и дочь где-то нашли убежище, когда поняли, что не могут самостоятельно выбраться из тайги. Сейчас волонтёры хотят возобновить поиски, но пока неизвестно, в каком направлении следует начать действовать.

Мистика или рок? Стало известно о ещё одной жертве Минской петли, где пропали Усольцевы

Напомним, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в тайгу в Красноярском крае в конце сентября и с тех пор не выходят на связь. Их автомобиль обнаружен на старте туристического маршрута. СК рассматривает несколько версий — от попадания под камнепад до добровольного ухода из цивилизации. Также следователи опровергли распространившуюся в СМИ информацию о загадочной записке Усольцевых.

Татьяна Миссуми
