Регион
26 октября, 09:07

Дочь Усольцевых пришла в ярость от версии об их побеге в США. Но искать семью она не пошла

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Версия о побеге пропавшей семьи Усольцевых из Красноярского края в США наверняка не имеет с реальностью ничего общего. Об этом заявила старшая дочь главы семейства от первого брака Светлана Вершинина. Девушка назвала подобные сообщения «сплетнями и слухами».

«Версия о побеге — всего лишь сплетни и слухи», — заявила Вершинина в беседе с АиФ.

Однако журналисты отметили в её поведении некоторые странности. По их словам, у Вершининой пропал родной отец, а она не присоединялась к поискам и даже не размещала никакие ориентировки на него.

Волонтёры проверили каждый охотничий домик в районе пропажи Усольцевых и пришли к одной версии
Волонтёры проверили каждый охотничий домик в районе пропажи Усольцевых и пришли к одной версии

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября, отправившись в поход в Красноярском крае. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. При этом спасатель ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
