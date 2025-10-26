Дочь Усольцевых пришла в ярость от версии об их побеге в США. Но искать семью она не пошла

Версия о побеге пропавшей семьи Усольцевых из Красноярского края в США наверняка не имеет с реальностью ничего общего. Об этом заявила старшая дочь главы семейства от первого брака Светлана Вершинина. Девушка назвала подобные сообщения «сплетнями и слухами».

«Версия о побеге — всего лишь сплетни и слухи», — заявила Вершинина в беседе с АиФ.

Однако журналисты отметили в её поведении некоторые странности. По их словам, у Вершининой пропал родной отец, а она не присоединялась к поискам и даже не размещала никакие ориентировки на него.

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября, отправившись в поход в Красноярском крае. Волонтёры говорили, что в тех местах они находили кости и следы хищных животных. При этом спасатель ранее заявил, что члены семейства живы, но не хотят, чтобы их нашли.