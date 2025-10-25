Бесследно пропавшие Усольцевы живы. Просто не хотят быть найденными, считает спасатель

Семья Усольцевых не погибла в тайге, а напротив, все они живы и здоровы. Правда в том, что они сами желают скрыться от посторонних глаз. Об этом заявил спасатель и инструктор по альпинизму Денис Киселёв.

Киселёв привёл исторический пример, который поддерживает его теорию. Он напомнил о старообрядцах — верующих, которые в прошлом массово уезжали в сибирскую глубинку. Эти люди действительно растворялись в бескрайней тайге, общественность практически ничего о них не узнавала. Причина проста: сами беглецы были заинтересованы в полном забвении, в том, чтобы их просто оставили в покое.

«Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия», — сказал Киселёв в беседе с АиФ.

Эксперт также подвергнул сомнению распространённое предположение о том, что семья может быть в опасности и ждёт спасения. Если бы Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь действительно оказались в беде — застряли в пещере, затерялись или укрылись в заброшенном домике — они нашли бы способ подать хотя бы минимальный сигнал о своём местоположении, уверен спасатель. К примеру, они могли бы развести костёр, дым от которого спасатели бы наверняка заметили.

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября, когда ушли в поход. Волонтёры сообщали об обнаружении костей и многочисленных следов хищников, которых в тех местах не так уж мало. Кроме того, поиски возобновились после появления важных улик.