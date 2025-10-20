Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

20 октября, 13:22

В районе поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае нашли кости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DoreenB Photography

Волонтёры, продолжающие поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае, обнаружили в районе предполагаемого их исчезновения многочисленные следы хищных животных и их кости. Об этом рассказал один из участников поисковой операции.

Один из добровольцев в разговоре с AиФ подтвердил, что поисковики регулярно сталкиваются со следами активности дикой природы в этом районе. Охотник Василий Федюнин отметил, что популяция хищников в данной местности продолжает устойчиво увеличиваться с каждым годом.

Напомним, в конце сентября в Красноярском крае во время похода к скале Буратинка пропала семья Усольцевых — 48-летняя Ирина, 64-летний Виктор и их пятилетняя дочь. На месте был обнаружен лишь их автомобиль, а следствие рассматривает различные версии произошедшего: от нападения диких животных до криминального следа. Одновременно исследуется предположение об инсценировке исчезновения для тайного выезда за границу. Участвовавший в поисках блогер Александр Андрюшенков обратил внимание, что район пропажи семьи находится относительно недалеко от монгольской границы, и у Усольцевых было около двух суток для перехода до начала активных поисков, что теоретически позволяло им через Монголию проследовать, например, в США по поддельным документам.

Юрий Лысенко
