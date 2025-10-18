Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла уехать из РФ в Монголию
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Семья Усольцевых, загадочно пропавшая во время прогулки по тайге в Красноярском крае, могла сбежать за границу, например, в Монголию. На эту мысль наталкивает тот факт, что тела или любые зацепки до сих пор не нашли, а до границы от места «пропажи» всего 900 километров. Об этом NEWS.ru рассказал блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковикам в штабе.
«Если речь идёт о версии с иностранцами, они могли спланировать побег Усольцевых, тщательно подготовить. Сергей очень хорошо знал эту местность, он мог пойти по туристической тропе, а потом свернуть с неё и через лес выйти к ближайшей дороге. А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы», — пояснил он.
Андрюшенков отметил, что поиски семьи начались лишь на третьи сутки, а первые два дня никто не поднимал тревогу, что давало «беглецам» время скрыться и пересечь границу с Монголией, не опасаясь «хвоста».
Напомним, в конце сентября в Красноярском крае бесследно пропала семья Усольцевых: 48-летняя Ирина, 64-летний Виктор и их пятилетняя дочь. Они отправились по туристической тропе на скалу Буратинка в Партизанском районе. Следователи нашли машину семьи. Известно, что Усольцевы не собирались идти в долгий поход, с собой они не взяли турснаряжение. Поиски ведутся до сих пор. На данный момент рассматриваются все версии: от нападения зверей до убийства. Кроме того, высказывалось мнение, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы якобы тайно покинуть Россию. По рассказам знакомых, глава семейства Сергей заявлял о планах перебраться в Таиланд и заняться дауншифтингом. Однако близкие опровергают подобные домыслы, так как загранпаспорта пропавших остались дома, а также в России живёт сын от первого брака Ирины, которого она сильно любила.
