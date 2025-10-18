Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла уехать из РФ в Монголию

Семья Усольцевых, загадочно пропавшая во время прогулки по тайге в Красноярском крае, могла сбежать за границу, например, в Монголию. На эту мысль наталкивает тот факт, что тела или любые зацепки до сих пор не нашли, а до границы от места «пропажи» всего 900 километров. Об этом NEWS.ru рассказал блогер Александр Андрюшенков, помогавший поисковикам в штабе.