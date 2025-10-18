Спасатели на квадроциклах возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Обложка © Telegram / КГКУ «Спасатель»
Специалисты из отряда «Спасатель» возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Теперь они намерены использовать квадроциклы для обхода труднодоступных участков. Об этом сообщили в краевом государственном казённом учреждении «Спасатель»
Машины должны ускорить проход по трудным тропам и расширить радиус обследования в районе урочища Буратинка.
«На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения «Спасатель» в горно-таёжной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых», — сказано в сообщении.
Следователи и волонтёры рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из гипотез — глава семьи почувствовал себя плохо, и жена с ребёнком не сумели самостоятельно выбраться. Не исключают и того, что туристы ушли глубже в тайгу, потерялись или столкнулись с дикими животными. Есть также надежда, что Усольцев сумел соорудить укрытие.
Супруги с пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября, но вскоре связь с ними прервалась. Поисковые работы объединили свыше 1,5 тысячи добровольцев и профессионалов из разных регионов страны. Вместе они прочесали 35 километров леса. Вечером 12 октября активная фаза работ была завершена, но однозначного ответа о дальнейшей судьбе Усольцевых так и не нашлось.
