Регион
18 октября, 06:02

Спасатели на квадроциклах возобновили поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / КГКУ «Спасатель»

Специалисты из отряда «Спасатель» возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых. Теперь они намерены использовать квадроциклы для обхода труднодоступных участков. Об этом сообщили в краевом государственном казённом учреждении «Спасатель»

Машины должны ускорить проход по трудным тропам и расширить радиус обследования в районе урочища Буратинка.

«На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения «Спасатель» в горно-таёжной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых»,сказано в сообщении.

Следователи и волонтёры рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из гипотез — глава семьи почувствовал себя плохо, и жена с ребёнком не сумели самостоятельно выбраться. Не исключают и того, что туристы ушли глубже в тайгу, потерялись или столкнулись с дикими животными. Есть также надежда, что Усольцев сумел соорудить укрытие.

«Несостоятельная история»: Волонтёр подверг критике версию с побегом семьи Усольцевых

Супруги с пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября, но вскоре связь с ними прервалась. Поисковые работы объединили свыше 1,5 тысячи добровольцев и профессионалов из разных регионов страны. Вместе они прочесали 35 километров леса. Вечером 12 октября активная фаза работ была завершена, но однозначного ответа о дальнейшей судьбе Усольцевых так и не нашлось.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

