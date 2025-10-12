Валдайский форум
12 октября, 11:33

Волонтёров отозвали с поисков семьи Усольцевых в заснеженной тайге

Активные наземные поиски пропавшей семьи Усольцевых официально прекращены

Обложка © Telegram / ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Активные наземные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых официально прекращены. Такое решение приняли в красноярском отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Но сам поиск не остановлен. Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отряда добавили, что параллельно ликвидируется полевой штаб, развернутый в районе проведения операции. По словам представителей организации, сформированные группы специалистов станут выполнять конкретные задания от удаленного координатора, работая на строго определенных локациях.

«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы

Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае около двух недель назад. Семья отправилась к скале Буратинка пешком. Следствие прорабатывает три версии их исчезновения. На сегодняшний день поисковый отряд, состоящий из профессиональных спасателей, полиции и волонтёров, уже обследовал более 35 км² прилегающей местности.

