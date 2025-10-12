Волонтёров отозвали с поисков семьи Усольцевых в заснеженной тайге

Активные наземные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых официально прекращены. Такое решение приняли в красноярском отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Но сам поиск не остановлен. Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отряда добавили, что параллельно ликвидируется полевой штаб, развернутый в районе проведения операции. По словам представителей организации, сформированные группы специалистов станут выполнять конкретные задания от удаленного координатора, работая на строго определенных локациях.