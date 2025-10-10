«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы

В поисках исчезнувшей в красноярской тайге семьи Усольцевых участвуют не только профессиональные спасатели и следственные органы, но и люди, обладающие экстрасенсорными способностями. Об этом пишет сайт MK.ru.

Одни экстрасенсы в соцсетях утверждают, что вся семья трагически погибла. Другие же уверены, что Усольцевы живы и нашли убежище в каком-то гроте. Однако многие согласны с тем, что поисковые мероприятия следует сосредоточить вблизи водоёмов, у оснований скал и в низинных участках местности, в радиусе нескольких километров от того места, где был оставлен автомобиль семьи.

Есть также предположения, что Усольцевы могли найти укрытие в домиках золотодобытчиков или на лесных просеках. Также рассматривается версия о «болотистой западне», где один из членов семьи мог застрять, а попытки остальных помочь привели к трагическому исходу.

Относительно текущего состояния пропавших, прогнозы диаметрально противоположны. Одни утверждают, что все члены семьи мертвы и находятся в разных местах, не ушли далеко от исходной точки. Другие настаивают, что все живы, но состояние девочки оставляет желать лучшего, она находится на грани жизни и смерти. Либо, наоборот, именно на спасение ребёнка возлагаются основные надежды.

В то же время представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подчёркивают, что у них нет ни одного подтверждённого случая, когда экстрасенсорное видение помогло бы найти пропавшего человека. Организация официально не сотрудничает с гадалками.

«Если представители эзотерики хотят проверять свои догадки, это их право», — приводит издание слова представителей поисково-спасательного отряда.

Напоминаем, что уже почти две недели нет вестей о семье Усольцевых, пропавшей вместе с их маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. По имеющейся информации, они оставили свой автомобиль и отправились на прогулку к известной скале Буратинка. С этого момента их местонахождение неизвестно. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи. Менее вероятной, но не исключаемой версией, является предположение о криминальном характере их исчезновения.