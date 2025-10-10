Валдайский форум
10 октября, 12:05

В СК считают несчастный случай основной версией пропажи Усольцевых под Красноярском

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Последний отклик шёл от смартфона главы пропавшей семьи Усольцевых — мужчина выходил в сеть вечером 28 сентября. Места, где ведутся поиски, опасные: скользкие валуны, укрытые снегом, а между ними — скрытые расщелины. Недавно туда добрались спасатели, сообщает RT со ссылкой на региональный СК РФ.

На место направили шесть поисковых групп с собаками. Первую команду, добравшуюся до труднодоступного места, пришлось эвакуировать с участием дронов — спасатели столкнулись с глубоким снежным покровом и сложным рельефом. Наличие толстого слоя снега ещё больше осложняет работу и затрудняет осмотр возможных укрытий.

Источник обозначил основную версию как несчастный случай, добавив, что шансов найти людей живыми практически не остаётся. Версий о криминале или о добровольном отъезде Усольцевых сейчас не рассматривают.

В доме семейства провели обыск: всё ценное осталось на местах, признаков подготовки к отъезду не обнаружено. В автомобиле нашли паспорта. Поиски продолжаются, спасатели работают в экстремальном режиме, пытаясь прочесть последние следы на снегу и камнях.

СК показал новое видео с поисков пропавшей почти две недели назад семьи Усольцевых
Напомним, что члены ушедшей в поход семьи Усольцевых уже две недели не выходят на связь. Они пропали вместе с маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. Они оставили машину и пошли пешком к скале Буратинка. Здесь след и оборвался. Следствие рассматривает три наиболее вероятные причины их исчезновения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

