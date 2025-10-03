Туман, медведи и здоровье: Названы три версии исчезновения семьи в тайге под Красноярском

Правоохранители рассматривают три основных версии пропажи семьи с ребёнком в Красноярском крае: нападение диких животных, потеря маршрута или резкое ухудшение состояния здоровья отца семейства. Об этом рассказали в силовых структурах.

По данным источника, наиболее вероятными причинами пропажи считаются встреча с дикими животными, заставившая семью бежать и сбиться с пути, потеря ориентации из-за густого тумана или внезапное ухудшение здоровья у мужчины, который не смог вывести жену и дочь к людям. При этом существует надежда на то, что глава семьи с большим походным опытом сумел построить укрытие.

«В этой местности местами выпал снег. Они смогут его есть или растопить и пить, так что вода есть. Питаться могут дикими ягодами. Поэтому могут продержаться, пока их не найдут», — цитирует RT собеседника.

Вместе с тем местные жители отмечают, что сбиться с пути в том районе сложно, поскольку имеется одна чёткая тропа, ведущая к населённому пункту. Силовики также опровергли информацию местных СМИ о найденных следах ребёнка на снегу, пояснив, что эти следы оставил один из участников поисковой операции с маленьким размером обуви.

Напомним, семья Усольцевых — муж, жена и их маленькая дочь — отправились в поход в район горы Буратинка в Красноярском крае и с тех пор об их судьбе ничего не известно. В полицию обратился их сын, сейчас ведутся масштабные поиски пропавших.