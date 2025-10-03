В Красноярском крае нашли личные вещи пропавшей в походе семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи из Железногорска, которая ушла в поход и пропала без вести. Следователи осмотрели автомобиль туристов, внутри обнаружили их личные вещи, сообщили в ГСУ СК России по региону.

Очевидцы рассказали, что супруги с пятилетней дочкой действительно выходили на маршрут в сторону Кутурчинского белогорья с рюкзаками за плечами. Семья отправилась в поход 28 сентября, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. С тех пор они не выходят на связь.

Сейчас поиски идут при участии спасателей, волонтёров, полиции и местных жителей, в дело брошены квадрокоптеры, техника высокой проходимости и даже вертолёт. Всего к операции привлечено более ста человек.

Ранее Life.ru писал, что семья Усольцевых ушла в поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. Сын женщины забил тревогу и обратился в полицию, после чего начались масштабные поиски туристов.