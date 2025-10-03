Тайга показала зубы: Двух медведей зафиксировал коптер на месте поисков семьи Усольцевых
На месте поисков пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются пятый день. Квадрокоптер, обследовавший тайгу в районе урочища «Буратинка», зафиксировал двух медведей неподалёку от места поисков.
Правоохранители отметили, что ситуация осложняется не только появлением зверей, но и тяжёлыми погодными условиями – накануне в районе бушевала метель, а скалы изрезаны провалами. Однако поисковая операция продолжается, к ней подключены десятки человек и техника, передаёт ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход по урочищу «Буратинка» и перестали выходить на связь. Для поисков задействовали более 70 человек, а также готовят вертолёт для облёта труднодоступных участков тайги. Спасатели надеются найти семью живой, но шансов на благополучный исход с каждыми сутками остаётся всё меньше.
