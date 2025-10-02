Вертолёт подняли на поиски пропавшей в лесу под Красноярском семьи с ребёнком

Для поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края привлечён вертолёт — его поднимут для облёта труднодоступных участков. В поисках супругов и их маленькой дочери задействованы уже более 70 человек.

Ирина и Сергей Усольцевы две недели назад благополучно гуляли по Манской петле. Место им понравилось и они решили показать его пятилетней дочери. 28 сентября они сошли на маршрут в сторону горы Буратинка. Их автомобиль остался в посёлке Кутурчин. Свидетели видели семейство с большими рюкзаками. Местные говорят, что родители девочки — бывалые туристы.

Территорию прочёсывают с помощью квадроциклов и беспилотников, наблюдая за окрестностями через тепловизоры. Волонтёры и старший сын семьи продолжают ходить по лесу, местные охотники не исключают, что Усольцевы могли найти одну из диких избушек, которые иногда встречаются у Манской петли, и устроить там привал. Известно, что в этих местах много диких животных.

«В настоящее время в поисках задействованы более 70 человек, координацию усилий поисковых групп осуществляют в том числе оперативники Управления уголовного розыска краевой полиции. Задействованы квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. Также осуществляется облёт территории на вертолёте», — сообщили в полиции Красноярского края.

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае уже пятый день разыскивают семью Усольцевых рядом с Манской петлёй. Ирина и Сергей отправились туда в поход вместе с их маленькой дочерью 28 сентября, но так и не вернулись домой.