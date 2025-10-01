Загадочную смерть найденной в реке миллионерши расследуют в Таиланде

В Таиланде обнаружили тело местной миллионерши, её поиски велись почти сутки. Нашли её мёртвой в водном канале, пишет издание The Thaiger. Предпринимательнице было 64 года, она владела крупным рынком продуктов, её состояние оценивалось в 100 миллионов бат.

28 сентября женщина перестала выходить на связь, попытки её найти не увенчались успехом, тогда родственники обратились в полицию. В итоге тело несчастной нашли в канале Мае Клонг. По словам близких, последнее время женщина страдала бессонницей и задумывалась о суициде. Известно, что на протяжении последних месяцев она наблюдалась у психиатра.

«На ней не было видимых ран или синяков, и предположительно она умерла как минимум за семь часов до этого», — рассказали изданию в местной полиции. Сейчас правоохранители выясняют причину гибели бизнесвумен.

