1 октября, 09:13

Загадочную смерть найденной в реке миллионерши расследуют в Таиланде

The Thaiger: В Таиланде тело пропавшей миллионерши нашли в водном канале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tanya Keisha

В Таиланде обнаружили тело местной миллионерши, её поиски велись почти сутки. Нашли её мёртвой в водном канале, пишет издание The Thaiger. Предпринимательнице было 64 года, она владела крупным рынком продуктов, её состояние оценивалось в 100 миллионов бат.

28 сентября женщина перестала выходить на связь, попытки её найти не увенчались успехом, тогда родственники обратились в полицию. В итоге тело несчастной нашли в канале Мае Клонг. По словам близких, последнее время женщина страдала бессонницей и задумывалась о суициде. Известно, что на протяжении последних месяцев она наблюдалась у психиатра.

«На ней не было видимых ран или синяков, и предположительно она умерла как минимум за семь часов до этого», рассказали изданию в местной полиции. Сейчас правоохранители выясняют причину гибели бизнесвумен.

Ранее суд в пакистанском Лахоре приговорил 17-летнего Зайна Али к 100 годам тюрьмы за убийство четырёх членов своей семьи, совершённое в состоянии нервного срыва из-за одержимости онлайн-игрой PUBG. Судья назначил четыре пожизненных срока по 25 лет каждый за убийство матери, брата и двух сестёр, заменив таким образом смертную казнь в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимого на момент преступления.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

