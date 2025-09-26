Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 20:00

В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко

В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо Евгения Понырко. По информации 24-го телеканала со ссылкой на полицию Днепропетровской области, на месте происшествия были слышны семь выстрелов.

В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко. Видео © украинские СМИ

Мужчина скончался на месте, ещё один человек получил ранения и был госпитализирован. На месте работают экстренные службы, объявлен план «Сирена». Прокуратура начала уголовное производство по факту убийства.

На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу
На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу

Напомним, в конце августа на Украине убили известного политика Андрея Парубия, который занимал пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Убийство сняли камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан несколько дней спустя и раскрыл свой мотив в разговоре с прессой: он действовал из желания отомстить украинским властям.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Евгений Понырко. Обложка © Facebook (Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Федерация Самбо Кривого Рога

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar