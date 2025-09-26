В Кривом Роге убили президента местной федерации самбо Евгения Понырко. По информации 24-го телеканала со ссылкой на полицию Днепропетровской области, на месте происшествия были слышны семь выстрелов.

В Кривом Роге убили президента федерации самбо Евгения Понырко. Видео © украинские СМИ

Мужчина скончался на месте, ещё один человек получил ранения и был госпитализирован. На месте работают экстренные службы, объявлен план «Сирена». Прокуратура начала уголовное производство по факту убийства.