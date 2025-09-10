На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу

В Винницкой области Украины школьный учитель убил двоих учеников. 23-летний преподаватель нанёс старшеклассникам, направлявшимся в учебное заведение, ножевые ранения в область шеи. Его уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры.

Обложка © Прокуратура Украины

«Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся. Личности пострадавших установлены. Это ученики 10 и 11 класса местного лицея», — указано в прокуратуре.