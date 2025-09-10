Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 11:15

На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу

В Винницкой области 23-летний учитель убил двоих старшеклассников, его задержали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetesong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetesong

В Винницкой области Украины школьный учитель убил двоих учеников. 23-летний преподаватель нанёс старшеклассникам, направлявшимся в учебное заведение, ножевые ранения в область шеи. Его уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры.

Обложка © Прокуратура Украины

Обложка © Прокуратура Украины

«Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся. Личности пострадавших установлены. Это ученики 10 и 11 класса местного лицея», — указано в прокуратуре.

Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей
Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей

Ранее в США школьный учитель зверски убил семейную пару в парке «Логово Дьявола» на глазах у детей. Таинственный мужчина в тёмных очках и перчатках без пальцев хладнокровно зарезал супругов Клинтона и Кристен Бринк на глазах их дочек, 7 и 9 лет.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Дети
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar