На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу
В Винницкой области 23-летний учитель убил двоих старшеклассников, его задержали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tetesong
В Винницкой области Украины школьный учитель убил двоих учеников. 23-летний преподаватель нанёс старшеклассникам, направлявшимся в учебное заведение, ножевые ранения в область шеи. Его уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба украинской прокуратуры.
Обложка © Прокуратура Украины
«Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся. Личности пострадавших установлены. Это ученики 10 и 11 класса местного лицея», — указано в прокуратуре.
