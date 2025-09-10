Семья купила на аукционе склад и нашла внутри останки двух детей

В суде Новой Зеландии рассматривается дело местной жительницы, которая убила собственных детей, напоив их смертельной дозой снотворного, после чего избавилась от тел. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Согласно материалам следствия, летом 2018 года останки 6-летнего сына и 8-летней дочери женщина спрятала останки на принадлежавшем ей складе. Трагедия произошла через год после смерти её мужа, скончавшегося от онкологического заболевания. Женщина не смогла справиться с потерей и приняла решение убить детей. После преступления она завернула тела в полиэтиленовые пакеты, поместила их в чемоданы и скрыла доказательства.

Вскоре обвиняемая покинула Новую Зеландию. Останки детей были обнаружены спустя четыре года новыми владельцами склада, которые приобрели помещение на аукционе.