«Удерживала для отчима»: 10-летняя девочка рассказала об изнасиловании при участии матери

В Греции раскрыто шокирующее преступление против несовершеннолетней. 10-летняя девочка из Салоник рассказала полиции, что подвергалась систематическим изнасилованиям со стороны отчима при участии матери. Женщина силой удерживала дочь, когда её суженый совершал зверские действия в отношении школьницы. Об этом сообщает CNN Greece со ссылкой на материалы следствия.

«Изнасилование произошло в присутствии её матери, которая даже удерживала её, держа за руки», — говорится в сообщении.

Как установили правоохранительные органы, инциденты происходили неоднократно. 11 августа оба подозреваемых — 37-летний мужчина и 24-летняя женщина — были арестованы. Первоначально мать сама обратилась в полицию с заявлением о сексуальном насилии со стороны сожителя. Однако последующие показания ребёнка полностью изменили ход расследования.

По заявлению потерпевшей, мать физически удерживала её во время совершения преступлений. Женщина заявила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда писала заявление в полицию. Её сожитель полностью поддерживает эту версию событий.

Оба обвиняемых категорически отрицают вину, утверждая, что стали жертвами интриг со стороны бабушки девочки.

Прокуратура предъявила паре обвинения по четырём статьям, включая повторное изнасилование несовершеннолетней и жестокое обращение с ребёнком. В настоящее время девочка находится под защитой государства, ей оказывается комплексная психологическая помощь. Следствие продолжает собирать доказательную базу по этому резонансному делу.