Регион
11 августа, 11:57

Никто не помог: Мужчина жестоко избил бывшую из мести на глазах у толпы в Башкирии

Мужчина избил бывшую возлюбленную в Башкортостане, чтобы отомстить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Kruk

Жестокое избиение произошло в городе Туймазы республики Башкортостан. Мужчина выследил свою бывшую жену и напал на неё. Прохожие, находившиеся рядом, даже не предприняли попыток помочь. Об этом сообщает Mash Batash.

Девушку избили в городе Туймазы. Видео © Telegram/ Mash Batash

По предварительным данным, мотивом для нападения стала месть: россиянин не смог смириться с тем, что его бывшая завела отношения.

Ранее в Нижегородской области изнасиловали и зверски убили 48-летнюю преподавательницу восточных танцев. Тело женщины было найдено несколько дней назад в лесном массиве города Дзержинска, неподалёку от реки Воложка. Известно, что она также работала в администрации города.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
