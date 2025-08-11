Никто не помог: Мужчина жестоко избил бывшую из мести на глазах у толпы в Башкирии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Kruk
Жестокое избиение произошло в городе Туймазы республики Башкортостан. Мужчина выследил свою бывшую жену и напал на неё. Прохожие, находившиеся рядом, даже не предприняли попыток помочь. Об этом сообщает Mash Batash.
Девушку избили в городе Туймазы. Видео © Telegram/ Mash Batash
По предварительным данным, мотивом для нападения стала месть: россиянин не смог смириться с тем, что его бывшая завела отношения.
