Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 12:49

В Нижегородской области изнасиловали и до смерти забили тренера по танцам

В Нижегородской области произошло зверское преступление: 48-летняя преподаватель восточных танцев Наталья Анисимова была обнаружена мёртвой. До этого её избили и изнасиловали, пишет SHOT.

Наталья Анисимова. Фото © SHOT

Наталья Анисимова. Фото © SHOT

Тело женщины было найдено несколько дней назад в лесном массиве города Дзержинска, неподалёку от реки Воложка. Предварительное расследование указывает на то, что нападение произошло в дневное время, когда Наталья совершала велосипедную прогулку. От полученных в ходе зверского нападения травм она скончалась.

Наталья Анисимова. Фото © SHOT

Наталья Анисимова. Фото © SHOT

Известно, что женщина не только вела занятия по восточным танцам, но и работала в администрации города Дзержинска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый на данный момент не найден.

На Урале двух мужчин ждёт суд за изнасилование и сожжение 13-летних девочек
На Урале двух мужчин ждёт суд за изнасилование и сожжение 13-летних девочек

Ранее в Лабинском районе Краснодарского края 19-летний парень совершил нападение на 14-летнюю девочку в лесной местности и изнасиловал её. Подозреваемого удалось задержать при содействии местных жителей. Происшествие случилось неподалёку от одного из хуторов. Находясь в состоянии опьянения, молодой человек случайно встретил знакомую школьницу и внезапно на неё набросился.

BannerImage

Обложка © SHOT

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar