В Нижегородской области изнасиловали и до смерти забили тренера по танцам

В Нижегородской области произошло зверское преступление: 48-летняя преподаватель восточных танцев Наталья Анисимова была обнаружена мёртвой. До этого её избили и изнасиловали, пишет SHOT.

Наталья Анисимова. Фото © SHOT

Тело женщины было найдено несколько дней назад в лесном массиве города Дзержинска, неподалёку от реки Воложка. Предварительное расследование указывает на то, что нападение произошло в дневное время, когда Наталья совершала велосипедную прогулку. От полученных в ходе зверского нападения травм она скончалась.

Известно, что женщина не только вела занятия по восточным танцам, но и работала в администрации города Дзержинска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый на данный момент не найден.