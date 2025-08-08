В Нижегородской области изнасиловали и до смерти забили тренера по танцам
В Нижегородской области произошло зверское преступление: 48-летняя преподаватель восточных танцев Наталья Анисимова была обнаружена мёртвой. До этого её избили и изнасиловали, пишет SHOT.
Наталья Анисимова. Фото © SHOT
Тело женщины было найдено несколько дней назад в лесном массиве города Дзержинска, неподалёку от реки Воложка. Предварительное расследование указывает на то, что нападение произошло в дневное время, когда Наталья совершала велосипедную прогулку. От полученных в ходе зверского нападения травм она скончалась.
Известно, что женщина не только вела занятия по восточным танцам, но и работала в администрации города Дзержинска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый на данный момент не найден.
Ранее в Лабинском районе Краснодарского края 19-летний парень совершил нападение на 14-летнюю девочку в лесной местности и изнасиловал её. Подозреваемого удалось задержать при содействии местных жителей. Происшествие случилось неподалёку от одного из хуторов. Находясь в состоянии опьянения, молодой человек случайно встретил знакомую школьницу и внезапно на неё набросился.
