На Урале двух мужчин ждёт суд за изнасилование и сожжение 13-летних девочек
URA.ru: На Урале осудят мужчин за изнасилование и сожжение девочек в 1994 году
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В Свердловской области завершено расследование резонансного дела об изнасиловании и убийстве двух школьниц, произошедших более 30 лет назад. Следственный комитет по региону объявил о передаче дела в суд. Обвиняемыми в надругательстве и поджоге девочек проходят двое уральцев, а третий в настоящее время находится в розыске. Об этом сообщает портал URA.ru.
По версии следствия, в октябре 1994 года 13-летняя девочка была изнасилована и убита двумя фигурантами (на момент совершения преступления им было 18 лет). Чтобы устранить свидетеля, они заманили подругу первой жертвы, также 13-летнюю, в тот же дом, где она подверглась насилию и была убита.
После этого преступники вывезли тела обеих школьниц на берег Чусовского озера в Екатеринбурге, сожгли их и скрылись. Позднее обгоревшие трупы были найдены местными жителями. Уголовное дело было возбуждено сразу, но на поиски преступников ушло 30 лет.
Ранее в Подмосковье было раскрыто резонансное дело об убийстве, совершенном юристом из столицы. Следствие установило, что мотивом преступления стало желание завладеть недвижимостью жертвы. Тело убитого адвокат сжёг в печке для кремации животных.