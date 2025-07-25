На Урале двух мужчин ждёт суд за изнасилование и сожжение 13-летних девочек

В Свердловской области завершено расследование резонансного дела об изнасиловании и убийстве двух школьниц, произошедших более 30 лет назад. Следственный комитет по региону объявил о передаче дела в суд. Обвиняемыми в надругательстве и поджоге девочек проходят двое уральцев, а третий в настоящее время находится в розыске. Об этом сообщает портал URA.ru.

По версии следствия, в октябре 1994 года 13-летняя девочка была изнасилована и убита двумя фигурантами (на момент совершения преступления им было 18 лет). Чтобы устранить свидетеля, они заманили подругу первой жертвы, также 13-летнюю, в тот же дом, где она подверглась насилию и была убита.

После этого преступники вывезли тела обеих школьниц на берег Чусовского озера в Екатеринбурге, сожгли их и скрылись. Позднее обгоревшие трупы были найдены местными жителями. Уголовное дело было возбуждено сразу, но на поиски преступников ушло 30 лет.