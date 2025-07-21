Уборщица нашла тело убитого младенца в мусорке хостела, 16-летняя мать сбежала

В Омске в ночь с 17 на 18 июля 2025 года 16-летняя девушка родила здорового мальчика в одном из хостелов на улице 5-я Путевая. Девушка задушила, поместила тело в пакет и выбросила в мусорное ведро в ванной комнате. Об этом сообщает Прокуратура Омской области.

Тело младенца было найдено сотрудницей хостела во время уборки. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Полиция задержала девушку у неё дома в пригороде Омска. Она полностью признала свою вину и объяснила, что не хотела брать на себя ответственность за воспитание и содержание ребёнка. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». По статье 106 УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.