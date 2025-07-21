Уборщица нашла тело убитого младенца в мусорке хостела, 16-летняя мать сбежала
В Омске 16-летняя мать задушила новорождённого сына и выбросила в мусор
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В Омске в ночь с 17 на 18 июля 2025 года 16-летняя девушка родила здорового мальчика в одном из хостелов на улице 5-я Путевая. Девушка задушила, поместила тело в пакет и выбросила в мусорное ведро в ванной комнате. Об этом сообщает Прокуратура Омской области.
Тело младенца было найдено сотрудницей хостела во время уборки. Окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Полиция задержала девушку у неё дома в пригороде Омска. Она полностью признала свою вину и объяснила, что не хотела брать на себя ответственность за воспитание и содержание ребёнка. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». По статье 106 УК РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Канске произошло чудовищное преступление: 29-летняя многодетная мать топором лишила жизни троих своих детей. Жертвами стали четырёхлетняя дочь и двое сыновей в возрасте восьми лет и семи месяцев. Четвёртый ребёнок, семилетний мальчик, избежал трагедии, поскольку в тот момент находился у бабушки с дедушкой.