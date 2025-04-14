Самому младшему не было даже годика: Обезумевшая сибирячка зарубила троих детей топором

В Канске многодетная мать убила троих собственных детей. Четвёртому ребёнку повезло остаться в живых, так как он был в гостях у родственников.

По данным телеграм-канала Mash, 29-летняя женщина зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому было восемь лет, второму — семь месяцев). Единственный выживший ребёнок, семилетний мальчик, находился в гостях у бабушки и дедушки. После совершения преступления мать пришла к родителям и призналась в содеянном. Отец женщины, обнаружив тела внуков, вызвал полицию. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подозреваемая уже задержана. Сам инцидент произошёл 14 апреля в частном доме по улице Герцена.

«В ближайшее время будет решён вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Двор семьи, где произошло убийство. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия