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14 апреля, 11:48

Самому младшему не было даже годика: Обезумевшая сибирячка зарубила троих детей топором

СК: В Канске многодетная мать зарубила топором троих детей

Топор, которым мать убила детей. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Топор, которым мать убила детей. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канске многодетная мать убила троих собственных детей. Четвёртому ребёнку повезло остаться в живых, так как он был в гостях у родственников.

По данным телеграм-канала Mash, 29-летняя женщина зарубила топором четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей (первому было восемь лет, второму — семь месяцев). Единственный выживший ребёнок, семилетний мальчик, находился в гостях у бабушки и дедушки. После совершения преступления мать пришла к родителям и призналась в содеянном. Отец женщины, обнаружив тела внуков, вызвал полицию. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подозреваемая уже задержана. Сам инцидент произошёл 14 апреля в частном доме по улице Герцена.

«В ближайшее время будет решён вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Двор семьи, где произошло убийство. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Двор семьи, где произошло убийство. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Ранее сообщалось, что неадекватная мать ножницами проткнула пятилетнего сына в Казани. Мальчик он не выжил. Известно, что 27-летняя мамаша в момент убийства была в неадекватном состоянии.

Россиянка зарезала мать за призывы найти работу и погибла сама, пытаясь скрыть преступление
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Наталья Демьянова
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