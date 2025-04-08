Россиянка зарезала мать за призывы найти работу и погибла сама, пытаясь скрыть преступление

В Сарове Нижегородской области дочь зарезала мать из-за того, что та заставляла её найти работу. Как пишет SHOT, затем она подожгла квартиру и случайно погибла сама.

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По данным телеграм-канала, 34-летняя Светлана в последнее время была без работы и жила с 55-летней матерью на её деньги. Женщина упрекала дочь в отсутствии работы, кроме того, ей не нравился новый сомнительный ухажёр дочери. В один день родственницы серьёзно поругались, дочь схватила со стола кухонный нож и вонзила его в шею матери, а также порезала ей руки.

Позже Светлана открыла все газовые конфорки, закрыла окна и подожгла квартиру, чтобы скрыть следы убийства, но не успела выйти сама. Соседи вызвали пожарных, те обнаружили тела двух женщин без сознания. Матери пытались сделать массаж сердца перед домом ещё до приезда медиков, но она умерла в карете скорой помощи, дочь умерла чуть позже — в реанимации.

Мать (слева) и дочь, которая убила её. Фото © SHOT

Известно, что в 2012 году Светлану привлекали по статье о неповиновении требованиям полиции.