Пырнула ножом и душила: В Ивановской области мать пыталась убить маленькую дочь

В воскресенье, 2 марта, в Ивановской области произошёл страшный инцидент. В городе Шуя 33-летняя женщина несколько раз ударила свою полуторагодовалую дочь ножом, а после попыталась задушить девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МДВ.

«По факту покушения матери на убийство своей дочери, зарегистрированном в городе Шуя, полиция проводит служебную проверку», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, женщина ударила ребёнка ножом в область живота и груди. А после схватила верёвку и попыталась задушить дочь. Только когда малышка перестала подавать признаки жизни, мать ослабила хватку. Тогда горе-мамаша позвонила своей матери и призналась в содеянном. Испуганная бабушка вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Ребёнка госпитализировали в больницу, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Мать задержали, в её отношении будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Задержанная состоит на профилактическом учёте в органах полиции.

Следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».