В Петербурге нашли тело младенца в заваленной мусором квартире

В Санкт-Петербурге расследуют смерть младенца. Вечером накануне родители покормили ребёнка смесью, купленной в магазине. Девочке был всего 1 месяц.

Как сообщает 78.ru, молодая семья проживает в съёмной квартире в доме на проспекте Луначарского. Смесь отец приобрёл в магазине «Магнит» 27 февраля, а уже утром следующего дня ребёнка обнаружили мёртвым. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что ранее семья на учёте не состояла.

«При осмотре места происшествия в квартире на улице Луначарского установлено, что тело ребёнка было обнаружено в условиях, не пригодных для проживания, при наличии значительного объёма мусора и нарушениях санитарных условий», — говорится в сообщении СК РФ по региону.

Родителей девочки доставили в отделение полиции. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» (ст. 156 УК РФ), а в отношении отца — «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).