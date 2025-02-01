В Ессентуках из санатория госпитализировали семь детей с признаками отравления

Из санатория в городе Ессентуки на Ставрополье госпитализировали семь детей. У членов детской спортивной команды из Белгородской области обнаружили признаки отравления, сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

«Накануне семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления», — рассказал Крутников журналистам.

Сейчас уточняется причина ухудшения самочувствия детей, анализируются покупки ребят в магазинах, которые могли вызвать такую реакцию. Известно, что другие отдыхающие санатория за медицинской помощью не обращались.

Глава города уверяет, что причин для беспокойства нет. Дети из Шебекино находятся в стационаре под присмотром медиков. К их лечению подключены главврачи детской и инфекционной больниц. С родителями ребят находятся на связи.